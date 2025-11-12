Scores Aktie
WKN: A0BLM5 / ISIN: US80917W2026
|
12.11.2025 20:55:29
Peru: Scores killed in bus accident in Arequipa region
A double-decker bus and a pickup truck clashed in southern Peru, causing the bus to fall into a ravine. At least 37 people were killed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
