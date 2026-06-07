Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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07.06.2026 11:47:19
Peru votes for new president — for ninth time in 10 years
Peru could soon have its ninth president in 10 years, as voters choose between Keiko Fujimori and Roberto Sanchez in a runoff election overshadowed by instability and crime.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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