Perubar hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Perubar hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,23 PEN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Perubar -0,040 PEN je Aktie eingenommen.

Perubar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,6 Millionen PEN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 92,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,3 Millionen PEN erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,00 PEN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 PEN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 101,29 Millionen PEN – ein Plus von 12,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Perubar 90,18 Millionen PEN erwirtschaftet hatte.

