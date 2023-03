Perwoll erinnert mit einem Remake an die ikonischen Spots der 80er Jahre

Die Zeiten, in denen Perwoll ausschließlich für die Pflege von Wolle stand, sind lange vorbei. Mit einem Remake der ikonischen Spots aus den 80er Jahren, erinnert Perwoll jetzt an diese Zeit und erklärt gleichzeitig, wie die Marke mit dem heutigen Portfolio die perfekte Pflege für alle Lieblingsteile bietet. So heißt es heute beim Lieblingskleid und der schwarzen Jeans ebenfalls: Ist das neu? Nein, mit Perwoll gewaschen!