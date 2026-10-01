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01.10.2026 10:00:00
Perwoll Renew 7: Der erste Weichspüler, der Kleidung sichtbar erneuert
Perwoll erweitert sein Pflegeportfolio und bringt mit Perwoll Renew 7 eine Innovation auf den Markt, die die Weichspüler-Kategorie neu definiert. Als erster Weichspüler von Perwoll mit innovativer Renewzyme-Technologie vereint das Produkt sieben Pflegevorteile in einer Formel und geht damit weit über die klassischen Funktionen eines Weichspülers hinaus. Das Ergebnis: Kleidung bleibt länger schön und fühlt sich länger wie neu an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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