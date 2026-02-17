|
Pesticides Breweries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Pesticides Breweries lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,71 INR. Im Vorjahresquartal hatten -6,980 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pesticides Breweries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 162,5 Millionen INR im Vergleich zu 114,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.
