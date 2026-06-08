Pesticides Breweries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pesticides Breweries hat am 06.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 59,56 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,900 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pesticides Breweries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 135,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 137,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,55 INR gegenüber -42,670 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 501,56 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 471,58 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at