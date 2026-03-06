Pet Valu: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pet Valu hat am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,410 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Pet Valu im vergangenen Quartal 326,4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pet Valu 295,2 Millionen CAD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,41 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,18 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 1,10 Milliarden CAD im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 CAD ausgegangen, während der Umsatz auf 1,18 Milliarden CAD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at