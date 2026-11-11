Pet Valu stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pet Valu hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pet Valu ein EPS von 0,360 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 299,5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at