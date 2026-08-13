Pet Valu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pet Valu stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Pet Valu im vergangenen Quartal 290,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pet Valu 280,7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at