VCA Antech Aktie
WKN: 766463 / ISIN: US9181941017
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02.09.2026 22:33:54
Petco Health & Wellness Company Inc Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Petco Health & Wellness Company Inc (WOOF) announced earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $38.660 million, or $0.13 per share. This compares with $13.972 million, or $0.05 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.1% to $1.489 billion from $1.488 billion last year.
Petco Health & Wellness Company Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $38.660 Mln. vs. $13.972 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.05 last year. -Revenue: $1.489 Bln vs. $1.488 Bln last year.
Q3 2026 Outlook Net Sales 0.4% to 1.0% growth
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