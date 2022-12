Petco Health and Wellness Company A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Petco Health and Wellness Company A hat am 30.11.2022 das Zahlenwerk zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,160 USD, nach 0,200 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 1,50 Milliarden USD gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,159 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,49 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at