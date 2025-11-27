Petco Health and Wellness Company A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Petco Health and Wellness Company A hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,51 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at