Petco Health and Wellness Company A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Petco Health and Wellness Company A lud am 03.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Petco Health and Wellness Company A mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at