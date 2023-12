Petco Health and Wellness Company A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Petco Health and Wellness Company A hat am 29.11.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2023 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,050 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Petco Health and Wellness Company A 1,49 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,50 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,017 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,51 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at