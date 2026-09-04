Petco Health and Wellness Company A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Petco Health and Wellness Company A hat am 02.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,49 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at