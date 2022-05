Petco Health and Wellness Company A präsentierte Quartalsergebnisse

Petco Health and Wellness Company A gab am 24.05.2022 die Zahlen für das am 30.04.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,170 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,42 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,48 Milliarden USD ausgewiesen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,45 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at