Petco Health and Wellness Company A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Petco Health and Wellness Company A äußerte sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Petco Health and Wellness Company A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Petco Health and Wellness Company A mit einem Umsatz von insgesamt 1,52 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,38 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 USD. Im Vorjahr waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 5,96 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Petco Health and Wellness Company A 6,12 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at