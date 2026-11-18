CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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18.11.2026 13:17:22
Pete Buttigieg Warns Democrats Their Midterm Victories are Just 'an Opening, Not an Answer' as Voters Demand Real Change
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