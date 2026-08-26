Neutron Holdings Aktie

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WKN DE: A42CJ9 / ISIN: US64125S1042

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26.08.2026 09:05:00

Peter Beck's Neutron Rocket Could Slip to 2027. Here's How Much the Delay Actually Matters.

Rocket Lab's (NASDAQ: RKLB) Neutron rocket has been generating buzz for years. The larger rocket will help Rocket Lab compete with Space Exploration Technologies, aka SpaceX, and open up larger revenue streams and more lucrative contracts.However, a setback earlier this year pushed the timeline further out, shifting expectations from a 2026 launch to a potential 2027 takeoff.This news is a blow to investors eager to see Neutron take off, but CEO Peter Beck emphasized the importance of readiness so the company can hit the ground running when Neutron eventually does. Here's what the delay means for investors, and what the future has in store for Rocket Lab.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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