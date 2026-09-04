Neutron Holdings Aktie
WKN DE: A42CJ9 / ISIN: US64125S1042
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04.09.2026 18:30:00
Peter Beck's Neutron Rocket Could Slip to 2027. Here's How Much the Delay Actually Matters.
In the summer of 2025, I took a little road trip -- all the way out to the Virginia coast. There I witnessed firsthand the grand opening of Rocket Lab's (NASDAQ: RKLB) newest and grandest piece of infrastructure, a towering launch pad from which the first Neutron rocket would (I was assured) make its inaugural voyage in just a few short months.It's been a year since I made that trip. Neutron still hasn't launched.Image source: Rocket Lab.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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