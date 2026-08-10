Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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10.08.2026 13:05:00
Peter Beck's Rocket Lab Fell 30% in a Month While Revenue Grew 63%
Shares of Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) had a rough summer. At one point over the past month, the stock was down more than 30%. Even after a rebound, it's still down about 13% over that span.That dip comes even as the business continues to grow at a healthy clip. First-quarter revenue jumped 63% year over year to a record $200 million, driven by stronger demand for launch services and space systems.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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