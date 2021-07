Peter Bühler ist neuer Chief Financial Officer (CFO) und von Valneva, dem französisch-österreichischen Biotech-Unternehmen. Das teilte Valneva am Donnerstag mit. Bühler folgt David Lawrence nach, der eigentlich schon mit Ende 2020 in den Ruhestand treten sollte, dann aber doch noch verlängerte, bis ein Nachfolger gefunden war.

ISIN FR0004056851 WEB http://www.valneva.com