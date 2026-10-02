Magellan Aktie
WKN DE: A0M41M / ISIN: PLMGLAN00018
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02.10.2026 11:45:00
Peter Lynch Averaged a 29.2% Annual Return Running Fidelity's Magellan Fund From 1977 to 1990. Here's What Made That Track Record Nearly Impossible to Repeat.
Younger investors may not recognize the now-rarely spoken name. Students of the stock market's great gurus (and anyone over the age of 60), however, are likely aware of the impressive returns that Fidelity's Magellan Fund (NASDAQMUTFUND: FMAGX) achieved when Peter Lynch was at the helm. While he was in charge from 1977 until his retirement in 1990, Fidelity's average annual return was a hefty 29.2%. Amazing.
Just don't mistake that result as something that's readily repeatable, or even realistically repeatable. Lynch also benefited from heading up a high-profile, highly flexible fund during a period of incredible growth for the U.S. economy.
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