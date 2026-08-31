Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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31.08.2026 22:30:00
Peter Lynch Made a Fortune by Investing in Familiar Brands. Here Are 2 Consumer Stocks I Think He'd Love Right Now.
Peter Lynch built an impressive track record as the fund manager for Fidelity's Magellan Fund. Under his stewardship, from 1977 to 1990, the fund beat the S&P 500 index in 11 out of the 13 years. And it produced an impressive 29% average annual return.Fortunately, Lynch shares his wisdom in a book called One Up on Wall Street. He describes his philosophy, which is buy what you know, research the company's fundamentals, and plan to make a long-term commitment.With this in mind, here are two consumer goods companies that fit the bill.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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