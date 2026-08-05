Magellan Aktie
WKN DE: A0M41M / ISIN: PLMGLAN00018
|
05.08.2026 14:15:00
Peter Lynch Turned Fidelity Magellan From $18 Million Into $14 Billion With a 29% Annual Return. Here's Whether His "Invest in What You Know" Strategy Still Works Today.
There haven't been many better fund managers throughout history than Peter Lynch. Through his illustrious career, Lynch proved to be one of the best stock pickers in the investing world. Between 1977 and 1990, Lynch managed Fidelity's Magellan mutual fund and put up incredible returns. His annual average returns of roughly 29% helped turn $18 million into $14 billion over that time frame, far outperforming the broader stock market and making him one of the best on Wall Street.When asked for advice for common investors, Lynch always recommended that people simply "invest in what you know." By this, Lynch refers to a concept in which people draw on personal experiences and their understanding of the products and services they use in their own lives to generate investment ideas.Does this strategy still work today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Magellan S.A.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|86,54
|3,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.