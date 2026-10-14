Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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14.10.2026 13:45:09
Peter Schiff Says World Heading Toward Debt Crisis, Warns US Situation 'Particularly' Problematic: 'Currencies Are Going to Be Debased'
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