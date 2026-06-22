Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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22.06.2026 14:18:20
Peter Schiff Warns California’s Proposed Billionaire Tax Could Trigger A ‘Mass Exodus’ Of Entrepreneurs Like Mark Zuckerberg
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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10:07
|Chef-Medienwächter: Geld von Internet-Riesen als Hilfe für Lokalmedien (dpa-AFX)
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20.06.26
|Ministers to make YouTube and Meta boost prominence of UK news (Financial Times)
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19.06.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
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17.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
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17.06.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag fester (finanzen.at)
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17.06.26
|Buying Cursor could be SpaceX’s Instagram moment (Financial Times)
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12.06.26
|Störung bei Facebook und Instagram: Meta-Aktie schwächelt (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Meta Platforms (ex Facebook)
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