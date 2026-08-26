Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
26.08.2026 21:41:00
Peter Thiel and David Tepper Are Buying Amazon Stock Hand Over Fist: Should You Follow the Smart Money?
Some notable billionaire-run hedge funds purchased Amazon (NASDAQ: AMZN) stock in the second quarter, including those of Peter Thiel and David Tepper. Both of these firms have reputations for being right more often than not, and their moves to purchase Amazon shares during the quarter were notable.However, they purchased those shares before Amazon delivered its impressive second-quarter results, which caused a rally in the stock. Since Q2 ended, Amazon's stock has risen about 10%, so buyers today will have to pay more to purchase shares than Thiel and Tepper did a few months ago. Is it still a good time to buy? Or has the near-term window closed for now? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
27.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
25.08.26
|Amazon-Aktie in Rot: Millionenschwerer Umbau eines Logistikzentrums geplant (dpa-AFX)
|
25.08.26
|KORREKTUR: Amazon baut Logistikzentrum für hohen Millionenbetrag um (dpa-AFX)
|
25.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
21.08.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|220,00
|-1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.