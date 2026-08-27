Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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27.08.2026 14:40:00
Peter Thiel Has Steadily Sold Down His Palantir Stake for Years, Yet Remains Its Largest Individual Shareholder. Here's What His Selling Pattern Signals for Investors.
It's often a wise strategy to watch the stock buying and selling patterns of company insiders. Sometimes, a ramp-up in selling by executives means that leadership is losing faith in their company. By contrast, a rush of share purchases can indicate that insiders are bullish on the company's future.But interpreting those stock buys and stock sales isn't always straightforward.Billionaire investor Peter Thiel was a co-founder of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), and he has sold millions of shares of the data analytics giant worth billions of dollars in total over the past few years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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