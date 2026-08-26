Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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26.08.2026 04:15:00
Peter Thiel Has Steadily Sold Down His Palantir Stake for Years Yet Remains Its Largest Individual Shareholder. Here's What His Selling Pattern Signals for Investors.
The actions of Palantir (NASDAQ: PLTR) co-founder Peter Thiel have drawn investors' attention. In 2024, Thiel sold shares under the Rule 10b5-1 framework. This was a pre-planned sale that occurred prior to its massive run-up in 2024, so it is probably not one that should involve investors.Thiel's selling resumed in March, when he disclosed a sale of 2 million shares of the company, netting approximately $280 million. Now, the question for investors is whether the sale is indicative of challenges with the software-as-a-service (SaaS) stock or a move made for personal reasons. I believe it is the latter, and here's why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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