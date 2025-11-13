Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
13.11.2025 19:14:00
Peter Thiel und Alex Karp: Palantir - wie mächtig ist die Analysefirma wirklich? - Podcast Firewall
Die umstrittene Analysefirma Palantir wird zunehmend zum digitalen Rüstungskonzern. Die Nähe zur Trump-Regierung macht viele skeptisch. Hier hören Sie, was die Gründer Peter Thiel und Alex Karp mit dem Unternehmen vorhaben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
