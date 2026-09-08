AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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08.09.2026 04:34:01
Peter Thiel's Fund's Single Biggest Reported Position Is Amazon. $10,000 Invested in Amazon 10 Years Ago Is Worth About $66,000 Today.
Billionaire Peter Thiel's hedge fund, Thiel Macro, disclosed its latest portfolio in a regulatory filing last month, and the fund's largest reported position (a stake worth about $118 million as of June 30) is e-commerce and cloud computing giant Amazon (NASDAQ:AMZN).
But I'd argue the filing itself is less notable than the track record behind its biggest pick. In early September 2016, Amazon shares closed at a split-adjusted $39.44 (the company split its stock 20-for-1 in 2022). At Friday's closing price of $258.51, a $10,000 investment made a decade ago is worth about $66,000 today -- a return of about 555%, or nearly 21% annualized.
And that's price appreciation alone. Amazon doesn't pay a dividend.
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