BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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21.06.2026 19:11:07
Peterffy Overtakes Bill Gates on Net Worth List as IBKR Surges
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