Petersberger Klimadialog endet

BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter aus etwa 40 Staaten beenden an diesem Mittwoch ihre Beratungen beim Petersberger Klimadialog in Berlin. Das Treffen beginnt mit internen Gesprächen (9.00 Uhr), am frühen Nachmittag wollen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der designierte Präsident der nächsten Klimakonferenz Ende des Jahres in Dubai, Sultan Ahmed al-Dschaber, gemeinsam vor die Presse treten. Am Nachmittag soll Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine Rede halten.

Der Petersberger Klimadialog bringt seit 2010 jedes Jahr eine Auswahl an Ländern zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz Ende des Jahres zusammen. Benannt ist er nach dem ersten Tagungsort in Bonn, auch wenn die Veranstaltung inzwischen in Berlin stattfindet.

Die nächste Weltklimakonferenz findet ab Ende November zwei Wochen lang im Emirat Dubai statt. Bei der Konferenz wollen die Teilnehmer eine Bilanz ihrer Bemühungen zur Umsetzung der bei der Klimakonferenz 2015 in Paris vereinbarten Ziele ziehen. Laut Pariser Klimaabkommen wollen die Staaten die Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau deutlich unter zwei Grad halten, möglichst aber bereits bei 1,5 Grad stoppen. Das 1,5-Grad-Ziel gilt als zunehmend unrealistisch. Der Weltklimarat (IPCC) rechnet mit seiner Überschreitung falls nicht deutlich mehr für den Klimaschutz getan wird./hrz/DP/jha