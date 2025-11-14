Petgo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Petgo hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 34,68 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 17,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,82 Prozent auf 1,84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Petgo 2,27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at