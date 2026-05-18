Petgo legte Quartalsergebnis vor

Petgo hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 82,39 JPY gegenüber -24,570 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,62 Prozent auf 1,73 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 143,630 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 68,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,42 Milliarden JPY – eine Minderung um 17,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,03 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at