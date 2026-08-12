Petgo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Petgo hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 19,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Petgo ein Ergebnis je Aktie von -21,320 JPY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Petgo in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at