Twitter Aktie
WKN DE: A1W6XZ / ISIN: US90184L1026
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05.06.2026 08:05:00
Petition an die FTC: X will nicht mehr für Vergehen von Twitter büßen
Wegen Datenschutzverstößen hat die FTC Twitter vor Jahren Auflagen gemacht. X fordert nun ein Ende, immerhin habe man „ein Datenschutzprogramm von Weltklasse“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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