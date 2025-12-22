PetMed Express präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PetMed Express hat am 19.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PetMed Express 51,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 68,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at