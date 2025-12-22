|
22.12.2025 06:31:29
PetMed Express präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PetMed Express hat am 19.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat PetMed Express 51,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 68,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX am Montag mit kleinem Plus erwartet -- DAX vor ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen in Grün
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich zum Wochenstart leichte Gewinne an, während der deutsche Leitindex wenig bewegt erwartet wird. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.