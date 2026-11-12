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12.11.2026 06:31:28
PetMed Express: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PetMed Express hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 44,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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