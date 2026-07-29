Petra Education Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Petra Education Company lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 JOD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 JOD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,46 Prozent auf 6,8 Millionen JOD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,1 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at