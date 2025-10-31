Petra Education Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Petra Education Company stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,01 JOD gegenüber -0,010 JOD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 5,6 Millionen JOD – das entspricht einem Zuwachs von 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,9 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at