Petrichor Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Petrichor Energy gab am 17.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at