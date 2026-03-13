|
Petro Rio gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Petro Rio gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Petro Rio ein EPS von 1,43 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 788,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 54,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Petro Rio einen Umsatz von 511,7 Millionen USD eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,500 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Petro Rio 2,29 USD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,79 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Petro Rio einen Umsatz von 2,66 Milliarden USD eingefahren.
