Petro Rio SA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Petro Rio SA hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Petro Rio SA ein EPS von 8,34 BRL in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,25 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,99 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,77 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 12,35 BRL erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Petro Rio SA 15,58 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,36 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

