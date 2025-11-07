Petro Rio SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Petro Rio SA präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Petro Rio SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 BRL je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Petro Rio SA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,56 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 3,58 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at