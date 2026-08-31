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31.08.2026 06:31:29
Petro-Victory Energy A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Petro-Victory Energy A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 31,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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