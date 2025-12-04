Petro Viking Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Petro Viking Energy ließ sich am 01.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Petro Viking Energy die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Petro Viking Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 650,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at