Petro Welt-Aktie: Petro Welt schreibt Verlust im ersten Quartal

Unterm Strich schrieb Petro Welt einen Verlust vor Steuern von minus 2,8 Mio. Euro, nach einem Gewinn vom 11,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging um knapp die Hälfte (46,7 Prozent) auf 45,2 Mio. Euro zurück.

Der Nachfragerückgang sei eine Folge der eingeschränkten Ölförderung aufgrund des OPEC+-Abkommens, teilte Petro Welt am Montag in einer Aussendung mit. Das Finanzergebnis war zudem von niedrigeren Zinserträgen und geringeren Fremdwährungsgewinnen negativ beeinflusst. Operativ blieben vor Abschreibungen (EBITDA) plus 3,4 Mio. Euro übrig (Q1 2020: 16,5 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) drehte dagegen von plus 8,1 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf minus 3,6 Mio. Euro.

bel/an/sm

APA